الملا: التحديات الإقليمية تعيق تمويل مشروعات الطاقة في مصر بالسرعة المطلوبة

أكد طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تواجه العديد من التحديات الخارجية الإقليمية، ما يُعيق قدرة الدولة على تمويل مشاريعها بميزانيتها العامة أو أموالها الخاصة بالسرعة المطلوبة.

أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم المشاريع

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص والعالمي والدولي في دعم هذه المشاريع، ودخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهما.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هذه الاستثمارات كبيرة وتحتوي على تكنولوجيا حديثة ومكلفة، وضمان وجود انتقال سريع وعادل يتوقف على وجود التمويل».

وتابع: «ما جرى إعلانه خلال Cop 28، المتعلق بزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة 3 أضعاف أو التحسين من كفاءة استخدامات الطاقة مرتين بحلول 2030، سيكون تحدي كبير ما لم يكن الدعم التمويلي متوافر خاصة في الظروف التي بها المنطقة».