«الغرف السياحية»: عقد دورة تدريبية عن الفنادق الذكية الخميس المقبل

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه في إطار حرص الغرفة ودورها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفنادق، ولضمان تقديم خدمات متميزة للضيوف والسائحين، سيجري تنظيم دورة تدريبية بعنوان «الفنادق الخضراء الذكية»، الخميس المقبل في مدينة الغردقة.

توفير بيئة خضراء ذكية

وأضاف خلال المنشور الذي عُمم على فنادق محافظة البحر الأحمر كافة، أنّ «الفنادق الخضراء الذكية»، تُقام بالتعاون بينغرفة المنشآت الفندقية وشركة LVX المتخصصة في الأنظمة الذكية، وتأثيرها في توفير بيئة خضراء ذكية، لافتًا إلى أنّ التدريب سيكون سيبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.

حضور الدورة التدريبية

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ موظفي الفنادق المسموح لهم بحضور الدورة التدريبية، هم مديرو الإدارة الهندسية ومديرو تكنولوجيا المعلومات بالفنادق.