«الغرف السياحية»: مسارح المنوعات تغلق أبوابها في رمضان التزاما للقانون

تغلق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» أبوابها خلال شهر رمضان، وذلك التزامًا بأحكام القانون، بحسب تصريحات محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إذ تستغل تلك المنشآت فترة غلقها في إجراء عمليات الصيانة والتطوير استعدادًا لاستقبال الزبائن بداية من عيد الفطر.

عودة العمل بداية من ليلة الوقفة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا للقانون فإن كل المنشآت السياحية التي تقدم مشروبات روحية تكون إجازة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن صالات الديسكو ومسارح المنوعات تستأنف عملها مع الليلة الأخيرة من شهر رمضان «الوقفة»، موضحا أن نسب حجوزات تلك المنشآت فور استئناف عملها تكون جيدة للغاية.

مواعيد العمل خلال عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة السياحة إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات خلال عيد الفطرستكون من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، موضحا أن مواعيد عمل المطاعم السياحية ستكون من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي.