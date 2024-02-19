وزير التعليم يوجّه بدعم القرائية للصفوف الأولى ومتابعة ظاهرة التسرب

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضبط العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ودعم القرائية في المدارس للصفوف الأولى، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

وأكد وزير التربية والتعليم، إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية «حياة كريمة، التعليم حياة، أنت الحياة»، والاهتمام بجميع الأنشطة والمسابقات.

متابعة ظاهرة التسرب التعليمي

كما وجّهت الوزارةبالتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، بشأن أصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام / الفني.

إعفاء 5% من شرط الشهادة المؤمنة

وتابعت الوزارة، أنّه جرى التوجيه بمتابعة إجراءات اختيار مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة 30 ألف معلم، وتسليم 54 معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية، ومتابعة تسليم التابلت لطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية.