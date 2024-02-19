«التعليم»: فتح باب التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح باب التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة 15 يوما ابتداء من اليوم الاثنين، وحتى يوم 4 مارس 2024.

التحويلات للطلاب بين المدارس

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن التحويلات بين المدارس الإلكترونية على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة «الخدمات التعليمية» عبر هذا الرابط وفقاً للشروط التالية:-

- يتم التسجيل في تحويلات المدارس من خلال ولي الأمر فقط .

- صحة البيانات المسجلة أثناء التحويلات مسؤولية ولي الأمر.

-التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

- إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023-2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.