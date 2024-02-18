وزير التعليم يوجّه باستمرار اليوم الرياضي: يساعد الطلاب على التركيز والفهم

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارة مفاجئة إلى مدرسة الشهيد كريم أحمد عبد الفتاح الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

تفعيل يوم النشاط الرياضي

وفي مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضي في المدرسة أثناء تواجد فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضي في المدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ووجّه باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أنّ هذا اليوم يساعد الطلاب على التركيز والفهم ويساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

كما تفقد الوزير النشاط الموسيقي في المدرسة، حيث قدّمت إحدى الطالبات أغنية وطنية، وأشاد الوزير بموهبة الطالبة وشجعها على ممارسة موهبتهما وتنميتها، كما تحدث مع الطالبات حول أهمية النشاط الموسيقي مؤكدا أنّه غذاء الروح والوجدان.

وتفقد الوزير أيضا أحد فصول الصف الثاني الإعدادي أثناء تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واستمع إلى شرح المعلم، وناقش الطالبات في مدى استفادتهن من الدرس، مؤكدا أهمية تعلم اللغة وإجادتها وتنمية مهارات التحدث بها والتواصل.

وزير التعليم يجري حوارا مع الطالبات

وفي أحد فصول الصف الثاني الإعدادي، استمع الوزير إلى شرح مادة الدراسات، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الاستفادة من المادة وأهمية التعرف على التاريخ والاستفادة منه في المستقبل، كما وجّه المعلم بتوصيل المعلومة بسهولة ويسر، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة منها.

كما تفقد الوزير أحد الفصول أثناء شرح مادة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى الاستفادة منه، وحث الطالبات على أهمية القراءة للتعرف على المفردات والمعانى.

وفى ختام الجولة، أشاد الوزير بانتظام الدراسة في المدرسة والنظافة، وانضباط العملية التعليمية بها، موجّها بتفعيل الغياب بالمدرسة، كما شدد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط، وجذب طلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال تقديم محاضرات لهم، كما وجّه بالإعلان في المدرسة عن المواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لاطلاع الطالبات عليها والاستفادة منها لمساعدتهن على الفهم والتحصيل الدراسي.