عضو بـ«النواب»: مصر تحذر من تداعيات خطيرة لسياسة التطرف الإسرائيلية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تقوم بدور تاريخي غير مسبوق في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعكس الجهود المصرية الرامية لحل القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.

مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف عضو «النواب» أن مصر أبدت رفضها القاطع لتصفية القضية تحت أي مسمى، واستطاعت مصر بفضل جهودها أن تحشد رأي عام عالمي لرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تحذر من خطورة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غاشمة وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذا الصراع سيحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات.

ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية على فلسطين

وطالب من المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الممارسات الإسرائيلية، وعدم ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في القضايا المشابهة، خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.