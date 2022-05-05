شركات إلحاق العمالة تحذر من تأشيرات «الحج المقلوب» والسماسرة

حذّرت جمعية رجال الأعمال لأصحاب ومديري شركات إلحاق العمالة في الخارج، من سماسرة الحج المقلوب والسماسرة، الذين انتشروا خلال الفترة الماضية، في محافظات ومدن عدة، منها الزقازيق وطنطا وأبوكبير.

وقال حمدى إمام، رئيس الجمعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها تقدم الحج السياحي بأسعار تنافسية تتراوح بين 80 لـ100 ألف جنيه، وليست لها مقار، وتكتفي فقط بالإعلان عن رقم التليفون، مشيرًا إلى أنّ هذه الشركات «وهمية»، وتنصب على المواطنين، ويتم ترحيل عدد كبير من حجاج هذه الشركات لكونها لم تحصل على تأشيرات وأغلبها مزوّرة.

وحذّر حمدي إمام من لجوء العمالة الموسمية الراغبة في العمل بالسعودية لخدمة الحجيج، لشركات السماسرة غير الموثقة من دون عقد عمل من الوكيل السعودي، والموجودة في وزارة القوى العاملة.

الإجراءات المطلوبة لسفر العمالة الموسمية

وأكد أن الإجراءات المطلوبة للسفر إلى السعودية لخدمة الحجيج تتضمن حصول العامل المصري على تطعيم ضد كورونا، إلى جانب الأوراق الرسمية المعتادة، ومنها جواز سفر سارٍ لمدة 6 أشهر، وصحيفة حالة جنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وفحوصات طبية وألا تقل السن عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا، مشيرًا إلى أنّ مدة التعاقد تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

30 ألف عامل مصري لخدمة الحجاج

وأضاف أنّ عدد العمالة المتوقعة هذا العام للسفر لخدمة الحجيج يصل إلى 30 ألف عامل مصري، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد سفر أول وفد من العمالة الموسمية للمملكة العربية السعودية من سائقي الدرجة الأولى.

وأوضح أن السائقين الذين لم يجتازوا الكشف الطبي واختبارات القيادة، ممنوعون من السفر للعمل في السعودية.

من جهته، قال عبدالرحيم المرسي عضو شعبة إلحاق العمالة في غرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن شركات إلحاق العمالة في الخارج جاهزة لتسفيرالعمالة الموسمية لخدمة الحجيج هذا العام 2022، والقيام بمهامها في تجهيز العاملين في مجال خدمات حجاج بيت الله الحرام، وترتيب هذا الأمر مع وزارة القوى العاملة والجهات المسؤولة في السعودية.

وأكد التنسيق والترتيب لتكون العمالة المطلوبة لذلك الأمر جاهزة، وموجودة قبل موسم الحج بوقت كافٍ حتى يكون العمل على أكمل وجه، موضحًا أنّ العمالة المطلوبة لخدمة الحجيج، ستكون بين سائقي حافلات نقل الحجاج، وعامل نقل الحقائب والعاملين في مجال الصيانة والتشغيل.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي تشارك أكثر من 40 شركة، تعمل جميعها تحت إشراف وزارة القوى العاملة، محذرًا من استغلال بعض الشركات الوهمية أو السمسرة والسفر من خلالها والذهاب إلى الشركات الموثوقة.

وأضاف أنّ عددا كبيرا من شركات العمالة تقوم بتدريب بعض العاملين على الأعمال المهارية اللازمة من جانب بعض المتخصصين، وكيفية التعامل مع الجمهور.