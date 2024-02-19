براتب 4 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف في محافظة الفيوم

أعلنت وزارة العمل، وظائف في محافظة الفيوم، براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه ولا يقل عن 3500 جنيه، في عدد من شركات ومصانع القطاع الخاص، إضافة إلى تأمين طبي واجتماعي، وذلك خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لتوفير فرص عمل في المحافظة للشباب والفتيات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل، وكيفية التقديم.

204 وظائف جديدة بالفيوم

وكشف بيان وزارة العمل، أنّ وظائف الفيوم الجديدة، تشمل 204 وظائف جديدة في القطاع الخاص، تضم أفراد أمن، وخياطة، ومديري أفرع مطاعم، وويتر، وكاشير، وكول سنتر، وطيارين، وشيف، واستيوارد، وعمال مخازن، وفنيين.

وتضمنت وظائف الفيوم الجديدة، فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة، إذ كشفت حاجتها لـ60 فرد أمن من الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية من الجنسين، بأعمار تتراوح من 19 إلى 48 سنة، براتب يبدأ من 3500 وحتى 4000 جنيه.

وتطلب إحدى شركات الصناعات النسيجية، 7 عاملات سنجر، إضافة إلى 10 عاملات أورلية و9 أوفر، ولا يُشترط الحصول على مؤهل، وتتراوح الأعمار بين 18 و30 عامًا، برواتب تتراوح بين 3500 و4000 جنيه.

وبحسب بيان وزارة العمل، أعلنت إحدى شركات إدارة المشروعات، 6 مديري فرع، و6 مساعد مدير فرع، و15 ويتر، و6 ديسبانسر، و10 كاشير، و7 كول سنتر، و15 طيارًا، و15 استيوارد، و7 شيفات أول، و7 شيفات ثانِ، و7 شيفتا ثالث، و3 مشرفين كول سنتر من الجنسين، و3 عمال مخازن، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط من الجنسين، بأعمار أقصاها 35 سنة، فيما يُحدد الراتب حسب المقابلة

وظائف مصانع الفيوم

وأعلنت إحدى شركات صناعة الورق، حاجتها لـ2 فني إنتاج، و2 فني تحضيرات، و2 عامل إنتاج، و2 فني صيانة، وفني كهرباء، ولحّام، وفني غلاية، برواتب تتراوح من 3500 وحتى 4000 جنيه.

وتشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط، وأعمار لا تقل عن 18 سنة، وخبرة تتراوح من سنتين وحتى 5 سنوات.