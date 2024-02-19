علاء النهري: إطلاق قمرين صناعيين نقلة نوعية في مجال الفضاء المصري

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر حققت إنجازًا مهما في مجال الفضاء من خلال إطلاق قمرين صناعيين هما نكست سات 1 ومصر سات 2، موضحا أن قمر نكست سات 1، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة ألمانية، يعد قمرا تجريبيا تعليميا يهدف إلى توطين تكنولوجيا الفضاء.

وأضاف أن قمر نكست سات 1 يزن 67 كيلو جرامًا وهو من نوع ميكرو ستالايت، بينما يزن قمر مصر سات 2، الذي جرى إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي، 333 كيلو جرامًا وهو من نوع القمور العملاقة.

الصناعي نيكست سات هدفه تعليمي

وأوضح في لقاء مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن القمر الصناعي نيكست سات هدفه تعليم أولادنا كيفية التعامل مع الأقمار الصغيرة، وألمانيا استعاضت عن الأقمار الصناعية الكبيرة بالميكرو ساتلايت، والتي تستمر في الفضاء حوالي 6 أشهر، أما الأقمار الكبيرة تكلفتها كبيرة جدا، وبالتالي يمكن التطوير فيه والتعلم ونشر تكنولوجيا الفضاء.

شراكة بين مصر والصين وألمانيا ودول أخرى

وأضاف نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء أننا وصلنا للتكنولوجيا التي تساعدنا على تصنيع 35% من الأقمار، ولو وصلنا لتصنيعه بالكامل سيكون جيد جدا للاقتصاد، وهو يهدف للتعرف على الموارد التعدينية والمائية والسطحية، وهناك أيضا أقمار مراقبة الأرض، وهي ليست رفاهية لكنها مهمة جدا للدول، وهناك شراكة بين مصر والصين وألمانيا ودول أخرى، وأنشأنا محطة تحكم أرضي في أسوان لأول مرة للتحكم في القمر نكست سات، وفي القاهرة الجديدة أيضا لدينا مركز تحكم.

مصر أصبح لها باع في الأقمار الصناعية

وأشار إلى أن مصر أصبحت لها باع في الأقمار الصناعية، والصين تدشن مركز أبحاث القمر وتشارك فيه الصين وروسيا وأذربيجان ومصر وفنزويلا وجنوب أفريقيا، وأيضا نتمنى أن تكون مصر محطة إطلاق، وأن يكون هناك وكالة فضاء عربية.