حصر إلكتروني باستخدام الأقمار الصناعية للمحاصيل الشتوية في الغربية

ناقشت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم، عمل منظومة الحصر الإلكتروني للمحاصيل الزراعية، من خلال الأقمار الصناعية بمراكز المحافظة، والتي تعمل على حصر المساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الصناعية ورفع الإحداثيات للأراضي المنزرعة بالمحاصيل الشتوية.

حصر المحاصيل الشتوية

وقال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة زراعة الغربية، إنه ناقش اليوم، مع إدارة الحصر في مديرية الزراعة بالغربية، مستجدات عملها في حصر المحاصيل الشتوية مثل البنجر والقمح والبرسيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن حصر المحاصيل بالأقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

فوائد الحصر الصناعي

وأشار «أبو شادي» إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة، بما يضمن رؤية كاملة إلى وزارة الزراعة لكافة المستلزمات والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط لاتخاذ القرار.