تحذيرات من الخروج في عيد الحب.. ماذا تكشف الأقمار الصناعية؟

ينتظر كثيرون الساعات المقبلة للاحتفال بعيد الحب، إذ يعد فرصة مناسبة للاحتفال بين الشريكين والمحبين، وربما الأصدقاء والعائلات، إلا أن قدومه دومًا في ذروة فصل الشتاء، قد يعكر صفو كثير من المحتفلين به، لذا دومًا ما يهتمون بالاطلاع الأحوال الجوية المرتبطة بهذا اليوم.

ويتساءل كثيرون عن حالة الطقس في عيد الحب، مع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من أضرار التقلبات الجوية التي قد تتسبب في الإصابة بالعدوات، وفقًا لتحذيرات الأطباء لـ«الوطن».

الأقمار الصناعية تصدم المحتفلين بعيد الحب

كشفت صور الأقمار الصناعية، عدم استقرار الأحوال الجوية، بسبب عدة ظواهر تسيطر على الطقس، قد تكون سببًا في نقل العدوى بشكل كبير، خاصة عقب أيام الدفء التي سيطرت على البلاد الأيام القليلة الماضية، إذ تشير الصور إلى تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة.

ظواهر جوية في عيد الحب

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تسيطر عدة ظواهر مختلفة على البلاد، غدًا، إذ سيكون الطقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلا، مع أمطار متوسطة ورعدية ونشاط للرياح، في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، بينما يكون مائلا للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية مع نشاط الرياح في السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة، ويكون الطقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلا مع أمطار خفيفة ورياح معتدلة في جنوب الصعيد، ودافئ نهارا وبارد ليلا في سلاسل جبال البحر الأحمر، ودافئ نهارًا وشديد البرودة ليلا بجنوب الصعيد.

تحذيرات من الخروج في عيد الحب

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، من حدوث العدوى بسبب تغيرات البيئة المناخير، بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ما يتسبب في انتقال العدوى، ما ينذر بالإصابة بفيروسات البرد الحادة، والرشح وسخونية الجسم، والتهاب الجيوب الأنفية.

ويضيف «حتة» خلال حديثه لـ«الوطن» من الخروج في طقس الغد، في الأوقات الباكرة من اليوم أو في الليل، خاصة للأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية.

ماذا نرتدي في طقس الغد؟

وأشار أستاذ الصحة العامة، إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الصباح والأوقات المتأخرة من الليل، لكن في منتصف اليوم لا بد من ارتداء الملابس القطنية للحفاظ على حرارة الجسم.

ونصح «حتة» بضرورة تغطية الأنف، عند الخروج، مع تناول كميات كبيرة من المياة لترطيب الغشاء المخاطي، مشددا على أهمية الغذاء الصحي السليم، والتعرض لأشعة الشمس.