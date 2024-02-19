افتتاح معرض أهلا رمضان في بورسعيد اليوم.. يضم 30 قسما

يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، معرض أهلا رمضان، في بازار بورسعيد الجديد، الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وبالتعاون مع محافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من مختلف السلع الغذائية، بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

الاستعدادات النهائية لمعرض أهلا رمضان

وتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض أهلا رمضان، اليوم، في الساعة 8 مساءً، والمُقام على مساحة نحو 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع المختلفة، إضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة وضع لافتات الأسعار قبل وبعد التخفيض بشكل واضح، على جميع السلع داخل المعرض، وضمان جودتها وتوافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين، وكذلك المتابعة والرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية المختلفة على المعرض لضمان تحقيق أهدافه.

إحداث مزيد من الرواج التجاري

ومن جهته، وجهّ رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر للواء عادل الغضبان، لموافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الجديد، والمساهمة في إحداث مزيد من الرواج التجاري داخل منطقة مجمع الأسواق الحضارية ببورسعيد.