وصول المواد الغذائية إلى معرض أهلا رمضان بالعريش استعدادا للافتتاح اليوم

كشف مجلس مدينة العريش، أن التجار الذين سُجلت أسماؤهم في الباكيات، قاموا بنقل بضاعتهم إلى داخل معرض أهلا رمضان، استعدادًا للافتتاح خلال ساعات قليلة، موضحا وصول المواد الغذائية إلى المعرض.

وأضاف مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه جرى إيصال جميع الخدمات لباكيات المعرض بالمجان، سواء التيار الكهربائي، أو المياه، بالإضافة إلى خدمات النظافة التي سوف تكون على فترتين يوميا طوال أيام المعرض.

جميع أنواع المستلزمات في معرض أهلا رمضان

قال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، إن المعرض سوف يبيع جميع أنواع البضائع والمواد الغذائية بأسعار المصنع، مضيفا أنه جرى الاتفاق على التخفيضات التي سوف تتجاوز 25% أغلب الأحيان، والجميع أعلن التزامه الكامل بما تم الاتفاق عليه، طوال فترة المعرض، حتى عيد الفطر المبارك.

وكانت أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان سابق، أن المعرض سوف يكون تحت الرقابة الدائمة من مباحث التموين والغرفة التجارية والطب البيطري، والإدارة الصحية بالعريش.

البيع بأسعار تناسب محدودي الدخل

وأضافت المديرية أن الهدف من المعرض هو البيع بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، يكون بها فروق واضحة عن أسعار المحال التجارية والأسواق الأخرى بالمحافظة.

يذكر أن ديوان عام المحافظة قد أعلن من خلال بيان، أن المعرض سوف يتم افتتاحه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين، بحضور الجهات الرقابية والتجار، والغرفة التجارية ومديرية تموين شمال سيناء، ورؤساء المديريات ومجلس المدينة.