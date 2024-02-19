موقع التحويلات بين مدارس القاهرة.. الأولوية للأخوة والأعلى مجموع

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط موقع التحويلات بين مدارس القاهرة لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام» ، مؤكده أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

موقع التحويلات بين مدارس القاهرة

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن موقع التحويلات بين مدارس القاهرة متاح على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمدة 15 يوما وحتى يوم 4 مارس 2024، مؤكدة أن صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

الأولوية للأخوة والأعلى للمجموع

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن التحويلات بين المدارس بمحافظة القاهرة وهي كالآتي:-

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.