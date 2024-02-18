توجيه مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الشهر والفصل الدراسي الثاني

حضر أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم تعليم القاهرة والموجهين الأوائل بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اليوم الأحد، بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرض وكيل وزارة التعليم بالقاهرة والحضور، المحاور الرئيسية التي جاءت خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، الاثنين الماضي، وهي كالآتي:

تكثيف جولات المتابعة الميدانية

- تكثيف جولات المتابعة الميدانية في المرحلة القادمة من الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل التعليمية، وخصوصا المرحلة الابتدائية، وذلك لرصد وتقويم مسار العملية التعليمية بالمدارس.

- التنبيه على ضرورة قيام التوجيهات المختلفة بعمل تقرير وافي حول الملخصات التعليمية المنشورة على موقع الوزارة لبيان الإيجابيات والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

- متابعة إعلان روابط الوزارة الخاصة بمجموعات الدعم.

- التنبيه على أن تكون امتحان الشهور وامتحانات الفصل الدراسي الثاني في مستوى الطالب المتوسط.

- الاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل خطط علاجية على مستوى كل فصل ومتابعة ذلك.

وفي نهاية الاجتماع، جرى فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.