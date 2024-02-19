منة فضالي تجسد شخصية «مريم» في مسلسل محارب

نشرت الفنانة منة فضالي البوستر الدعائي لمسلسل محارب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، والمقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة.

وروجت فضالي لشخصيتها في المسلسل معلقة على البوستر «مريم.. مسلسل محارب.. رمضان 2024»، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

أبطال مسلسل محارب

يضم مسلسل محارب عددا من نجوم الفن وهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، وغيرهم من الفنانين.