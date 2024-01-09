من تركيا.. منة فضالي تعلن دعمها للشعب الفلسطيني

أعلنت الفنانة منة فضالي دعمها للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والقصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن عمليات الاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات التي يتعرض لها سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة.

منة فضالي تدعم فلسطين

وشاركت الفنانة منة فضالي جمهورها على «إنستجرام» مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الكوفية الفلسطيني وترفع علامة النصر، أثناء تواجدها في تركيا، وعلقت عليها قائلة: «فلسطين في القلب».

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة وذلك بجانب عدد من الفنانين من بينهم محمد رمضان وهالة صدقي وايمان العاصي وزينة وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وجورى بكر وغيرهم وهو من تأليف محمد سامي وطارق مهاب وإخراج محمد سامي.

وكشف مؤلف العمل مهاب طارق بأن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لن يتواجد في السباق الرمضاني لهذا العام 2024 ولكنه قيد المناقشة إذا كان سيتواجد رمضان 2025 أم لا.