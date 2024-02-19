رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«بيطري الشرقية»: ضبط 1901 عبوة دواء منتهية الصلاحية في حملات رقابية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:51 م | الإثنين 19 فبراير 2024
ضبط أدوية

ضبط أدوية

ضبطت مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية 1901 عبوة دواء لـ(105) أصناف دوائية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، في حملات تفتيشية على مراكز البيع بمركز ومدينة الحسينية.

حملات تفتيشية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الحسينية، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 1901عبوة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (1901)عبوة ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم المرور على (4) مراكز بيع أدوية بيطرية منها غيرمرخصة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ المزيد:

لماذا اللحوم المستوردة المجمدة مختلفة الطعم عن الطازجة البلدية؟.. «الطب البيطري» يجيب

مديرية الطب البيطري بالشرقية تنظم قافلة مجانية في «نزلة العزازي»

«مودة» ندوة توعوية بكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد

«هيئة الدواء» توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن أدوية الشرب.. ماذا قالت؟
بقلم نظيمة البحرواي