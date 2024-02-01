«هيئة الدواء» توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن أدوية الشرب.. ماذا قالت؟

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيان مقتضب لها حول مدة صلاحية أدوية الشرب، وهي «السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم»، وقالت هيئة الدواء مدة صلاحية أدوية الشرب تكون 6 أشهر من تاريخ الفتح.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق ​بالمضادات الحيوية؛ فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها 6 أشهر من الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.​

مدة صلاحية أدوية الشرب

وأكدت هيئة الدواء أنه يوجد حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي هذه الحالة تنصح الهيئة المواطنين بالرجوع إلى المكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.​​