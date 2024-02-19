إعلان أسماء الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية في الشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أسماء الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية للعام الحالي.

أسماء الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية بالشرقية

وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص التهاني والتبريكات، للفرق الطبية بمحافظة الشرقية الفائزة هذا العام 1445 هـ، بقرعة البعثة الطبية وهم:

١- الدكتور صبحي عبداللطيف النجار أخصائي الحميات بمستشفي حميات فاقوس.

٢- الدكتور محمد جميل علي أخصائي الكلى مستشفى الصالحية.

٣- الدكتور السيد سعيد طه طبيب أفواج مستشفى السعديين المركزي.

٤- الدكتور طارق محمود عبدالله طبيب أسنان الإدارة الصحية بالزقازيق.

٥- الأستاذ حسين الشحات علي مدخل بيانات الإدارة الصحية بمنيا القمح.

٦- الأستاذ صابر عبدالسميع إدارة التمريض ديوان عام المديرية.

٧- الأستاذ محمد جلال أحمد خدمات معاونة بمستشفى بلبيس المركزي.

٨- الأستاذ إبراهيم حسن إبراهيم إدارة الشئون الإدارية ديوان عام المديرية.

إجراء القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قامت صباح اليوم بإجراء القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية، بأكاديمية الأميرة فاطمة، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.