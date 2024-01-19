«السياحة» تعلن عن آخر موعد لتقدم الشركات لحجز برامج الحج بدون قرعة

قال ايهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة ستقدم غدا تقريرها النهائي إلى الوزارة، بشأن عدد باقات الحج بدون قرعة، التي جرى حجزها حتى الآن، للنظر فى إمكانية مد باب التقدم لفترة أخرى، أو الاكتفاء بالأعداد التي تقدمت.

وأوضح «عبد العال» أن عدد باقات الحج بدون قرعة، التي حجزتها شركات السياحة، بلغت حتى الآن نحو 1000 باقة، جرى دفع الرسوم المالية كافة الخاصة بها.

حجز باقات الحج

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة السياحة والآثار لحجز باقات الحج بدون قرعة، فإن غدا السبت هو اليوم الأخير لتقدم الشركات لحجز تلك الباقات، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء تشير إلى ضرورة استمرار حجز تلك الباقات، حتى آخر يوم تستطيع شركات السياحة خلاله حجز خدمات الحج كافة لحاجز تلك الباقات عبر المسار الإلكتروني السعودي.

وأرجع عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، قلة عدد باقات الحج بدون قرعة المحجوزة حتى الآن، إلى عدم قدرة الشريحة الكبري الراغبة فى السفر للحج على دفع قيمة تلك الباقات، التي يبدأ سعرها من 450 ألف جنيه.