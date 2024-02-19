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ممثل فلسطين بـ«العدل الدولية»: الأمم المتحدة مسؤولة عن حل قضيتنا

كتب:

هانى حسن
12:05 م | الإثنين 19 فبراير 2024
عضو الفريق القانوني لفلسطين بـ«العدل الدولية»

عضو الفريق القانوني لفلسطين بـ«العدل الدولية»

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين، إنّ قرار محكمة العدل الدولية له علاقة مباشرة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، لافتا إلى أنّ الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية.

وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسؤولية المباشرة تقع على الأمم المتحدة لمعالجة وحل القضية الفلسطينية بآفاق واضحة وفقا للقانون الدولي.

وتابع:«نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة، وإسرائيل تعمل على بناء مئات المستوطنات بشكل غير قانوني».

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