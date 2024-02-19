جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ.. 30 يوم توفير

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات المنزل في التحضير له، وتحرص عن وضع جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ، لتتجنب التفكير والحيرة المستمرة كل يوم خلال تحضير وجبات الإفطار، لذلك نقدم 30 وجبة بدون لحوم أو فراخ، كي لا تحتار أي ربة منزل في الوجبات التي تعدها لأسرتها على مدار الشهر الكريم.

جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ

اليوم الأول:

- بلح باللبن.

- مكرونة بالبشاميل بالمشروم.

- شوربة لسان عصفور.

- سلطة خضراء.

جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ لليوم الثاني:

- خروب.

- بامية.

- أرز بالشعرية.

- سلطة خضراء.

اليوم الثالث:

- تمر هندي.

- أرز أبيض.

- شوربة خضار.

- سلطة خضراء.

اليوم الرابع:

- كركدية

- أرز.

- فاصوليا.

- سمبوسك بالجبنة.

- سلطة زبادي بالخيار.

اليوم الخامس:

- قمر الدين.

- صنية مسقعة كدابة.

- باذنجان متبل.

- بطاطس محمرة.

اليوم السادس:

- سوبيا.

- محشي كرنب و ورق عنب و محشي فلفل.

- شوربة.

- سلطة الزبادي بالخيار.

جدول أكلات شهر بدون لحوم أو فراخ

اليوم السابع:

- أرز بالخضار المشكل.

- سبانخ.

- سلطة.

جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ لليوم الثامن:

- خروب.

- كشري إسكندراني.

- بيض مسلوق.

- سلطة مشكلة.

- مخلل.

اليوم التاسع:

- عرقسوس.

- بطاطس بيوريه.

- بيض مقلي.

- سلطة زبادي بالخيار.

اليوم العاشر:

- بطاطس محمرة.

- طماطم مخللة.

- شكشوكة تركي.

اليوم الـ11:

- خشاف.

- سمبوسك بالخضروات.

- سلطة بطاطس.

- باذنجان متبل.

اليوم الـ12:

- عصير البلح باللبن.

- فول بالصلصة.

- طعمية.

- شرائح طماطم متبلة بالثوم والليمون.

- بصاطس مسلوقة بالكمون.

اليوم الـ13:

- عصير برتقال.

- مكرونة بصوص الباشاميل بدون لحوم.

- بطاطس بورية.

- سلطة ‏البروكلي والخس.

أعمل أكل إيه النهاردة بدون لحوم؟

اليوم الـ14:

- خروب.

- مكرونة بالصلصة الحمراء.

- بطاطس مقلية.

- مخلل لفت.

اليوم الـ15:

- بلح باللبن.

- بسلة بالجزر.

- أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

اليوم الـ16:

- عصير عرقسوس.

- شوربة خضار.

- سمبوسك بالجبنة.

- سلطة زبادي بالخيار.

اليوم الـ17:

- كركديه مثلج.

- سبرينج رول بالخضروات.

- مخلل خيار.

- بطاطس بورية.

اليوم الـ18:

- قمر الدين.

- عدس أصفر.

- باذنجان متبل.

- سلطة خضراء.

- بطاطش محمرة.

اليوم الـ19:

- عصير مانجا.

- حواوشي بالخضروات.

- سمبوسك جبنة.

اليوم الـ20:

- خشاف.

- صينية فريك.

- سلطة بطاطس.

- مخللات.

اليوم الـ21:

- عصير خروب.

- ملوخية.

- شوربة لسان عصفور.

- فلفل مقلي.

بطاطس محمرة.

اليوم الـ22:

- عصير دوم.

- شوربة لسان عصفور.

- سلطة كول سلو.

- سمبوسك بالجبنة.

فطار بدون فراخ

اليوم الـ23:

- عصير بلح باللبن.

- جلاش بالجبن والزيتون.

- بطاطس مهروسة.

- سلطة زبادي وخيار.

اليوم الـ24:

- عصير جوافة.

- قرنبيط بالبشاميل.

- مخلل.

- بطاطس.

جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ لليوم الـ25:

- عصير تمر هندي.

- بطاطس مهروسة بالبيض واللبن.

- مكرونة بالبشاميل بدون فراخ.

- سلطة خضراء.

اليوم الـ26:

- عصير سوبيا.

- خضار مشكل.

- أرز بشعرية.

- سلطة بالبصل.

اليوم الـ27:

- خشاف.

- كشري.

- بطاطس.

- سلطة خضراء.

اليوم الـ28:

- كركديه.

- باذنجان مقلي.

- بطاطس مهروسة بالكمون.

- فلفل مقلي.

اليوم الـ29:

- عصير تمر هندي.

- كشك.

- بطاطس محمرة.

- سلطة.

اليوم الـ30:

- ملوخية.

- أرز أبيض.

- بذنجان.

- شوربة خضار.