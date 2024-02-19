غرفة السياحة: انتعاشة في إشغالات فنادق القاهرة خلال شهر رمضان

كشف محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية في غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن انتعاشة في نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان المقبل، بسبب رغبة أعداد جيدة من السياح العرب قضاء تلك الأيام بالعاصمة المصرية، فضلا عن قضاء إجازات عيد الفطر المبارك بها.

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن معقولة، ورغم أنّ تلك الفترة ليست فترة إجازات إلا أنّ التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر مستمرة.

وتابع: «لا يمكن بالقطع مقارنة أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر حاليا بأعدادهم خلال أشهر فصل الصيف، التي تعتبر أشهر الذروة لقدوم العرب لمصر».

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ السعودية احتلت المركز الأول عربيا كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ45 يوما الأولى من عام 2024، موضحا أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول الخليج خلال تلك الفترة مقبولة.