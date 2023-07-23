«بيطري القاهرة» تكشف الفارق بين الزبادي العادي واليوناني

كشفت مديرية الطب البيطري بالقاهرة الفارق بين الزبادي اليوناني والعادي في ردها على تساؤل ورد إليها جاء فيه: ما الفارق بين الزبادي العادي واليوناني؟، وأشارت إلى أنه على الرغم من التشابه الكبير بين الزبادي اليوناني و المعتاد من حيث المكونات وطريقة التحضير وحتى من حيث الفوائد الصحية مثل تعزيز المناعة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية العظام، إلا أنه يتفوق على الزبادي المعتاد في عدة عناصر، منها نسبة البروتينات يحتوي هذا النوع من الزبادي على ضعف كمية البروتينات الموجودة في الزبادي العادي.

كمية الصوديوم والبروتينات

وأشارت مديرية الطب البيطري فى تقرير نشرته للدكتور عبدالسلام عاطف، أستاذ بقسم مراقبة الجودة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، يحتوى كل كوب من 170 جراما من الزبادي اليوناني على نحو 20 جراما من البروتينات، بينما تحتوي نفس الكمية من الزبادي العادي على 9 جرامات من البروتين فقط، كما يحتوي هذا النوع على نصف كمية الصوديوم الموجودة في الزبادي العادي.

نسبة الكربوهيدرات

وأوضح أنه فيما يتعلق بنسبة الكربوهيدرات يحتوى كل كوب من الزبادي اليوناني على 9 جرامات من الكربوهيدرات فقط، وهذه كمية قليلة مقارنة بالزبادي المعتاد الذى يحتوي على 17 جراما لنفس الكمية وهذا مناسب لمرضى السكري، كما يحتوي على كمية أقل بكثير من اللاكتوزفى الزبادي المعتاد وخفيف ومريح للمعدة.

العناصر الغذائية

أما العناصر الغذائية في الزبادي اليوناني تشمل البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، بالإضافة إلى العديد من المعادن وأنواع الفيتامينات الهامة، منها فيتامين ب-12، وفيتامين أ، والكالسيوم، والفسفور، والزنك، والبوتاسيوم، كما يتميز بكونه قليل السعرات الحرارية، حيث أن كل 100 جرام منه تحتوي على 70 سعرا حراريا فقط.