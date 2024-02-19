أعلنت هيئة السكك الحديدية، تحديد مواعيد قطارات «دمياط- المنصورة» في شهر رمضان، وحددت طرق حجز التذاكر في تلك المواعيد، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو من خلال أقرب محطة قطار.

مواعيد قطارات دمياط والمنصورة في شهر رمضان

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّ مواعيد القطارات المتجة من دمياط إلى المنصورة، كالآتي:

- قطار رقم 964 دمياط إلي المنصورة مختلط (مكيف- مميز): موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

- قطار رقم 966 دمياط إلى المنصورة: موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط إلي المنصورة مختلط ( مكيف- مميز): موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

حجز التذاكر بكل سهولة

وأكّدت هيئة السكك الحديدة، حجز تذاكر القطارات المتجه إلى المنصورة من دمياط، من خلال الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني: «من هنا»، واتباع الآتي:

- إدخال موعد القيام

- إدخال موعد الوصول

- إدخال محطة القيام وهي دمياط

- اختيار نوع الدرجة المراد الحجز بها

- تحديد طريقة الدفع للحجز

- الضغط علي حجز

- يتم الحجز بكل سهولة

ويمكن للمواطنين الحجز من خلال التوجه إلى أقرب محطة قطار، والحجز من خلالها بكل سهولة على المحطة.