بشرى للمتعافين من الإدمان.. قروض مُيسرة تصل إلى 100 ألف جنيه 

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يوفر خدمات علاجية مجانية وفي سرية تامة لكل من تعرض لإدمان المخدرات، وفقا للمعايير العالمية، وتُغطي هذه الخدمات 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

تمكين المتعافين من الإدمان اقتصاديا يأتي على رأس أولويات الصندوق

وأوضع ساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أن الصندوق يوفر قروضا مُيسرة للمتعافين من الإدمان تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه يتم سدادها بشكل شهري بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أن توفير القروض يأتي من أجل تمكين ودمج المتعافين في المجتمع.

وأضاف أن تمكين المتعافين من الإدمان اقتصاديا واجتماعياً يأتي على رأس أولويات الصندوق، وذلك لفتح مشروعات خاصة بهم والبدء في حياة مستقلة بعد رحلة التعافي.

افتتاح 6 مراكز علاجية

وأكد «عثمان»، أنه هناك خطة واضحة وطموحة للتوسع في المراكز العلاجية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هذه المراكز تُقدم خدمات على يد نخبة من المتخصصين، وقريباً سيتم افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة منها مراكز في أسوان والشرقية.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تدريب المتعافين من الإدمان على الكثير من الحرف التي يحتاجها سوق العمل مثل النجارة والحدادة وتصليح الهواتف المحمولة، مؤكداً أن الصندوق يتلقى اتصالات بصفة مستمرة من المدمنين أو ذويهم ويتم التعامل معها على الفور على مدار الساعة.