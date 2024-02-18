بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان في سوهاج

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويا نحو 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مبينة أنَّ جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

ووجهت وزيرة التضامن بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمقرر افتتاحها قريبًا بكل المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، إذ أنَّه من المقرر افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة في محافظات «الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان».

مكونات مركز العزيمة الجديد

من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنَّ مركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج يتضمن المركز 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلي، كما يتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل، صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية، ملعب كرة قدم، ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وتابع: يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج، كما أن جميع أعمال الأثاث الخاصة بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان .