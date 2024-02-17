صندوق مكافحة الإدمان: تأهيل 14 ألفا و600 متعاف لسوق العمل ضمن مبادرة «حرفي»

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وأيضا توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، وذلك ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها، من خلال خط ساخن للصندوق «16023» يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

تقديم خدمات علاجية لمرضى الإدمان

وأضاف «عثمان»، في تقرير له، أنه يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى، والتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقي العلاج والتأهيل مجانا، كما لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحا أنه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجاناً.

حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

وأشار «عثمان» إلى جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4%، بعدما كانت 12% عام 2017، وكذلك انخفاض نسبه التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1%، بعدما كانت 8% عام 2019.

وأوضح «عثمان»، أن الصندوق أطلق مبادرة «بداية جديدة» بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

حماية الشباب من الوقوع في الإدمان

كما أطلق الصندوق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 14600 ألف متعاف حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، أيضا إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات «أنت أقوى من المخدرات» وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400%، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، كما تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.