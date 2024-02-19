حزب التجمع عن مذكرة مصر لـ«العدل الدولية»: استمرار لدورها التاريخي تجاه فلسطين

قال حزب التجمع إنّ قيام مصر بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتي استمرارًا لدورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية.

عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تصعيد إسرائيل لعدوانها الهمجي على قطاع غزة وتهديدها باجتياح رفح وعدم تجاوبها مع أي حلول دبلوماسية، يقتضي التصدي لها بكل السبل، والتأكيد على عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، وفضح ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة إجباره على الهجرة سواء كانت قسرية أو طوعية.

ولفت «فؤاد» إلى ما سبق وأعلنته القاهرة عن استعدادها التام للتعامل مع كل السيناريوهات، ومن بينها سيناريو التعامل مع المؤسسات الأممية المعنية ، كمحكمة العدل الدولية.

تعامل القيادة السياسية مع أزمة غزة

وأشاد مساعد رئيس حزب التجمع بما تضمنه المذكرة المصرية من مطالبة المساندين لإسرائيل بالتوقف عن دعمها، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في وقف العدوان، وكذلك التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي المحتلة.

وأكد «فؤاد» دعم وتقدير حزب التجمع، لتعامل القيادة السياسية مع أزمة العدوان على غزة منذ بدايتها، قائلا إن القرارات والتوجهات الحاسمة لمصر في الأوقات المناسبة، هي التي تمثل الداعم الأساسي والأقوى للقضية الفلسطينية، رغم كل محاولات تصفيتها بكل الطرق.