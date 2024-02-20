آخر فرصة للتقديم في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم 20 فبراير 2024، آخر موعد للتقديم في وظائف للمدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية، كمدريين أكاديميين ووكلاء مدارس، وذلك في إطار التعاون مع مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط للتقديم لوظائف المدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية، علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم من خلال الخطوات التالية وهي كالتالي:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على استمارة التقدم لشغل وظيفة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة تاريخ الميلاد.

- محافظة الميلاد.

- النوع.

-المدرسة المتقدم لها.

- النوعية الوظيفية.

- الوظيفة المقدم لها.

شروط التقدم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وزارة التعليم، شروط التقدم في وظائف المعلمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:-

- مؤهل عالٍ.

- خبرة في مجال إدارة المنشأت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عاما.

- يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة استخدام الحاسب لآلي.

- الحصول علي تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات.

- يفضل الحصول علي دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي.

- يفضل الحصول علي دورات تدريبية في مجال القيادة.