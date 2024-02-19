أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط.. تخفيضات 40%
كتب:
آية حسنين
01:48 م | الإثنين 19 فبراير 2024
مبادرة كلنا واحد
أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط، بعد أن جرى تحديد نسبة تخفيضات كبيرة على مختلف السلع المتاحة في المبادرة، بلغت 40% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط جاءت كالتالي:
- منافذ أمان منفذ المعلمين بجوار كوبري المعلمين أسيوط 2 منافذ أمان منفذ بالوحدة المحلية بمركز الغنايم.
- أمان منفذ بجوار المساكن الشعبية بأولاد إلياس – مركز صدفا.
- أمان منفذ بجوار سور مجلس مدينة الفتح وأمام الوحدة الصحية مركز شرطة الفتح.
- أمان منفذ بجوار سور مركز شرطة ديروط.
- أمان منفذ بجوار سور نقطة المعابدة.
- أمان منفذ بجوار سور نقطة بني محمديات.
- أمان منفذ بجوار سور نقطة شرطة الخزان.
- أمان منفذ بجوار قسم أبوتيج.
- أمان منفذ بجوار قسم أول أسيوط.
- أمان منفذ بجوار مدينة الرحاب مدينة أسيوط.
- أمان منفذ بجوار مركز شرطة القوصية
- أمان منفذ بجوار مركز شرطة منفلوط. بجوار المخبز الآلي.
- أمان منفذ بجوار نقطة شرطة المطيعة دائرة قسم شرطة أسيوط.
- أمان منفذ خلف سور المعهد الدينى أمام بوابة نادى القوصية الخلفي.
- أمان منفذ شارع الهلالى أمام سور السكة الجديد.
- أمان منفذ على سور نقطة شرطة النخيلة دائرة مركز شرطة أبوتيح.
- أمان منفذ مدخل القوصية بجوار منفذ EG للنقل البرى طريق ديروط اسيوط الزراعي.
- أمان منفذ منزل شارع أبو جبل امام الحديقة - ديروط
- أمان منفذ ميدان السوق بالقرب من مركز شرطة أبنوب وامام الإدارة التعليمية
- أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بشارع المستشفى أمام صيدلية مكة- دائرة مركز منفلوط.
- أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بميدان المجزوب أمام السنترال.
- راية ماركت شارع المحافظة برج الوحدة بجوار مدرسة الوحدة العربية.
- النساجون الشرقيون 13شارع صلاح الدين الايوبى النميس سابقا- أسيوط 2.
- النساجون الشرقيون 13 شارع المدينة المنورة الزهراء.
- النساجون الشرقيون 2 ب شارع جودة الاسدىـ تقسيم فريال - الزهراء.
- النساجون الشرقيون 13 شارع صلاح الدين الأيوبي النميس سابقا- أسيوط 3.
- خير زمان اسيوط ش جمال الدين الأفغاني متفرع من شارع يسرى راغب.
- خير زمان أسيوط ـ نزلة عبد اللاه أبراج المعراج أمام مساكن النزلة.