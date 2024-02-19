أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط.. تخفيضات 40%

أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط، بعد أن جرى تحديد نسبة تخفيضات كبيرة على مختلف السلع المتاحة في المبادرة، بلغت 40% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط جاءت كالتالي:

- منافذ أمان منفذ المعلمين بجوار كوبري المعلمين أسيوط 2 منافذ أمان منفذ بالوحدة المحلية بمركز الغنايم.

- أمان منفذ بجوار المساكن الشعبية بأولاد إلياس – مركز صدفا.

- أمان منفذ بجوار سور مجلس مدينة الفتح وأمام الوحدة الصحية مركز شرطة الفتح.

- أمان منفذ بجوار سور مركز شرطة ديروط.

- أمان منفذ بجوار سور نقطة المعابدة.

- أمان منفذ بجوار سور نقطة بني محمديات.

- أمان منفذ بجوار سور نقطة شرطة الخزان.

- أمان منفذ بجوار قسم أبوتيج.

- أمان منفذ بجوار قسم أول أسيوط.

- أمان منفذ بجوار مدينة الرحاب مدينة أسيوط.

- أمان منفذ بجوار مركز شرطة القوصية

- أمان منفذ بجوار مركز شرطة منفلوط. بجوار المخبز الآلي.

- أمان منفذ بجوار نقطة شرطة المطيعة دائرة قسم شرطة أسيوط.

- أمان منفذ خلف سور المعهد الدينى أمام بوابة نادى القوصية الخلفي.

- أمان منفذ شارع الهلالى أمام سور السكة الجديد.

- أمان منفذ على سور نقطة شرطة النخيلة دائرة مركز شرطة أبوتيح.

- أمان منفذ مدخل القوصية بجوار منفذ EG للنقل البرى طريق ديروط اسيوط الزراعي.

- أمان منفذ منزل شارع أبو جبل امام الحديقة - ديروط

- أمان منفذ ميدان السوق بالقرب من مركز شرطة أبنوب وامام الإدارة التعليمية

- أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بشارع المستشفى أمام صيدلية مكة- دائرة مركز منفلوط.

- أمان (شوادر ومعارض) جناح بمعرض بميدان المجزوب أمام السنترال.

- راية ماركت شارع المحافظة برج الوحدة بجوار مدرسة الوحدة العربية.

- النساجون الشرقيون 13شارع صلاح الدين الايوبى النميس سابقا- أسيوط 2.

- النساجون الشرقيون 13 شارع المدينة المنورة الزهراء.

- النساجون الشرقيون 2 ب شارع جودة الاسدىـ تقسيم فريال - الزهراء.

- النساجون الشرقيون 13 شارع صلاح الدين الأيوبي النميس سابقا- أسيوط 3.

- خير زمان اسيوط ش جمال الدين الأفغاني متفرع من شارع يسرى راغب.

- خير زمان أسيوط ـ نزلة عبد اللاه أبراج المعراج أمام مساكن النزلة.