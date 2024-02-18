تخفيضات 40%.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» في محافظة الفيوم

بتخفيضات تصل إلى 40% على مختلف السلع الغذائية، تنتشر أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة الفيوم، التي بلغ عددها 48 فرعًا بمختلف المدن والمراكز، إذ توفر المبادرة تخفيضات على كافة السلع الغذائية، والمواد الأساسية التي تحتاج إليها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن رب الأسرة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة الفيوم؛ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 40%.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مدينة الفيوم

ويبلغ عدد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مدينة الفيوم، نحو 29 فرعًا، إلى جانب السيارات المتنقلة، إذ تقع أماكنهم، على النحو الآتي:

منفذ أمان بجوار قسم أول الفيوم. منفذ أمان بجوار قسم نجدة الفيوم. منفذ أمان بجوار مجمع المصالح ومديرية أمن الفيوم. منفذ أمان بجوار نادي ضباط الشرطة بالفيوم. منفذ أمان بجوار نقطة شرطة مبارك. منفذ أمان خلف محل كشري سعيد وأمام صيدلية الحكيم بنطاق قسم أول الفيوم. منفذ أمان بشارع جمال عبد الناصر أمام مستشفى الحياة. منافذ أمان شوادر ومعارض بجناح أمان بجوار مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم. النساجون الشرقيون بشارع الحرية كوبري مرزبان بجوار صيدناوي. النساجون الشرقيون في ش جمال عبد الناصر. النساجون الشرقيون في شارع عدلي يكن. النساجون الشرقيون في شارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي المصري. النساجون الشرقيون في شارع جمال عبد الناصر مدخل الفيوم. كازيون في برج الماسة بشارع النبوي المهندس. كازيون في برج الصفوة بشارع سعد زغلول. كازيون بشارع جمال عبد الناصر. كازيون بشارع الحسن بالأوقاف. كازيون بشارع الخليفة المأمون ببندر ثان. كازيون بشارع يوسف وهبي بالتعاونيات. كازيون بشارع عبد الجواد محمد علي. كازيون بشارع جمال عبد الناصر أمام بنزينة مصر. بيك بشارع الجامعة أمام النافورة. بيم بشارع بطل السلام أمام كلية الطب. بيم بفرع محافظة الفيوم أمام شرطة النجدة. كازيون بشارع الجمهورية بدرب الطباخين. كازيون بشارع السد العالي. كازيون بشارع السلخانة. كازيون بشارع المحكمة. بيم بشارع النبوي المهندس بحي شرق.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز الفيوم

ويتواجد مكان مبادرة «كلنا واحد» 2024 في مركز الفيوم، في قرية تلات.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز إطسا.

وتأتي أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ 40%، على النحو التالي:

منفذ أمان بجوار مركز شرطة إطسا. منفذ أمان في الوحدة المحلية بمنية الحيط. كازيون بشارع عمر بن الخطاب بمركز إطسا.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز طامية

وفي مركز طامية، فإنّ مكان مبادرة «كلنا واحد» 2024 يقع داخل فرع كازيون بشارع 23 يوليو، بمدينة طامية.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز سنورس

وتنتشر أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز سنورس، كالآتي:

منفذ أمان بجوار مركز شرطة سنورس. منفذ أمان بجوار نقطة شرطة سنرو. منفذ أمان بجوار نقطة شرطة فيديمين. كازيون بقرية سنهور القبلية. كازيون بحي مبارك في سنورس.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مركز إبشواي

منفذ أمان بجوار مركز شرطة أبشواي خلف محل أوكازيون. منفذ أمان بجوار مركز شرطة الشواشنة. النساجون الشرقيون بشارع المحكمة أمام مجلس المدينة. كازيون بشارع مصرف أبو جنشو . كازيون بشارع السكة الحديد بإبشواي. بيم شارع الجمهورية مدينة إبشواي.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في يوسف الصديق

منفذ أمان في قرية قوتة بمركز يوسف الصديق.

منفذ أمان في قرية قارون بمركز يوسف الصديق.