عضو بـ«الشيوخ»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تحافظ على حقوق الفلسطينيين

أكدت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تقدم مصر بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.

إسرائيل تنتهك القوانين الدولية

وأوضحت في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تحدي العالم ويفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.

الاعتداءات الإسرائيلية

وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة تُنذر بكارثة، إذ توسع رقعة الصراع ومن ثم تهديد الأمن في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، ومصر قدمت مبادرات عدة ومازالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967.