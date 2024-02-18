رئيس الشيوخ يطالب وزير الصناعة بتحديد أولوياته لدعم وتطوير القطاع 

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزير التجارة والصناعة بتحديد مطالبه بشأن تحديث وتطوير الصناعة المصرية وتحفيز الاستثمارات داخل القطاع لعرضها على البرلمان بغرفتيه للمساعدة في تحقيقها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أي طلبات سيتم تقديمها لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية.