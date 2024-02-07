جامعة بنها تكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، حيث شمل التكريم الطلاب المشاركين بمسابقة (معاً) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته على دقيقة واحدة يساعد نشره في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وكذلك تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة العباقرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من مديري الوحدات والمراكز بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ

وأكد «الجيزاوي» حرص جامعة بنها دائما على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة التخصصات والمجالات، وتسويق المحتوي الذي يقدمه الطلاب للاستفادة من منتجاتهم في مختلف المجالات.

الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية

وأثنى رئيس الجامعة على الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تعمل علي صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم، وكيفية التعامل مستقبلا مع سوق العمل .

من ناحية أخرى كرم رئيس الجامعة عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية المشاركين في ملتقى «إبداع الخامس»، والذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة بنها لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير 2024 بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.