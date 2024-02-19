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الامن يكشف ملابسات ادعاء موظف في الدقهلية باقتحام منزله

كتب:

محمد بركات
01:27 م | الإثنين 19 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداولته بعض الحسابات على فيس بوك، متضمنا ادعاء صاحب أحد الحسابات بانتحال أحد الأشخاص «على خلاف الحقيقة» صفة رجل شرطة واقتحام منزله وآخرين والتعدي على أسرته وتهديدهم بسلاح ناري.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكي «موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية – له معلومات جنائية ومحكوم عليه في 6 قضايا متنوعة) وبسؤاله تبين عدم صحة ادعائه، وعلل ادعائه الكاذب ليتسنى له الاهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات