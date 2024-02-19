الامن يكشف ملابسات ادعاء موظف في الدقهلية باقتحام منزله

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداولته بعض الحسابات على فيس بوك، متضمنا ادعاء صاحب أحد الحسابات بانتحال أحد الأشخاص «على خلاف الحقيقة» صفة رجل شرطة واقتحام منزله وآخرين والتعدي على أسرته وتهديدهم بسلاح ناري.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكي «موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية – له معلومات جنائية ومحكوم عليه في 6 قضايا متنوعة) وبسؤاله تبين عدم صحة ادعائه، وعلل ادعائه الكاذب ليتسنى له الاهتمام بفحص شكواه الخاصة بخلافات عائلية بينه وبين طليقته وأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.