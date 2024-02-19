وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية في الفيوم الجديدة

في جولة تفقدية صباح اليوم، زار كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة.

والتقى الوفد بطلاب الصحافة المدرسية الذين قدموا شرحًا تفصيليًا عن الأنشطة المختلفة التي يُمارسونها، مثل الأبحاث العلمية ومجلات الحائط.

روبوت متحرك

وعرض الطالب عبد الرحمن محمود، مشروعه لنموذج روبوت متحرك، لمشاركته في المسابقات المختلفة، كما عرض الطلاب خريطة مصر التي جرى تنفيذها من الرمل وأوراق الأشجار، وتستخدم في الشرح للمساعدة على فهم المادة، كما شهدوا أيضا استعراضا لطلاب من ذوى الهمم بالمدرسة، وفقرة غنائية لطلاب مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تفقد معمل الكمبيوتر.

مهارة وإبداع بمستوى عالمى

وأعرب السفير الياباني عن سعادته البالغة لزيارة تلك المدرسة التي تؤكد قوة العلاقات بين مصر واليابان، مشيرًا إلى العمل المشترك والبناء بين الجانب اليابانى المتمثل في الجايكا وبين وزارة التربية والتعليم، والذي ظهر بوضوح فيما وصل إليه الطلاب من مهارة وإبداع بمستوى عالمى، مؤكدًا الدعم الدائم من الجانب اليابانى، متمنيًا المزيد من التعاون المميز بين الجانبين في كل النواحي المختلفة.

وقدم السفير الياباني الشكر للدكتور رضا حجازي، والمحافظ على الدعم والتعاون الدائم، وفي ضوء الملتقى الثقافي، جرى التبادل بين طلاب المدارس المصرية اليابانية وطلاب المدارس الحكومية اليابانية، والذي يهدف إلى تعزيز اهتمام الطلاب بالتفاهم الدولي، وتعزيز إتقان مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية السلوكيات التي تتعلق باحترام التنوع من خلال التعرف على الاختلافات في الثقافة والعادات، وتنمية مهارات التواصل من خلال تبادل المعلومات مع الأشخاص الذين يعيشون في ثقافات مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز اهتمامهم ببلدهم والمنطقة التي يعيشون فيها.