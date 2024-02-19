متى يحتاج الخروج على المعاش المبكر لإقامة دعوى قضائية؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط الخروج على المعاش مبكرًا في القطاع الحكومي والخاص قبل بلوغ سن التقاعد، ولكن هل يحتاج ذلك إلى إقامة دعوى قضائية حال رفضت جهة العمل؟

شروط الخروج على المعاش المُبكر

وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك شروطا يجب استيفاؤها حتي يتمكن المؤمن عليه من الخروج على المعاش المُبكر، وهي:

- يجب أن تكون المدة التأمينية للشخص المؤمن عليه تعطي له الحق في معاش لا يقل نسبته عن 50% وإذا قل عن ذلك لا يحق له الخروج معاش مبكر، فضلًا عن أن تكون المدة التأمينية الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا أي بواقع 20 عامًا.

وقال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن المؤمن عليه الذي يرغب في الخروج على معاش مبكر يقوم بتقديم طلب مستوف الشروط مثل أن يتجاوز عمره 52 عامًا، وله مدة تأمينية أكثر من 20 عامًا، ووفق تلك الشروط المتوافرة يكون له الحق في طلب المعاش المبكر.

أضاف لـ«الوطن»، أنه إذا رفضت جهة العمل خروج العامل للمعاش المبكر لأي سبب رغم توافر الشروط، حينها يكون للمؤمن عليه حق اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى.