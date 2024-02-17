الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 وفقا لقانون التأمينات.. اعرف التفاصيل

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير صرف المعاشات للمستحقين.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024

ووفقًا للقانون يكون الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024، هو 15% ويتم إقرارها في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير الصرف ليكون في شهر مارس المُقبل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

صرف المعاشات في شهر مارس المُقبل

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف المعاشات للمستحقين الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، وذلك بالزيادة المُقررة التي أعلن عنها الرئيس بعد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يوم 1 من شهر مارس المُقبل.

كما تم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ليصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

كما تم رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني أيضا ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وتم تطبيق هذا القرار من 1 يناير من العام الجاري 2024.