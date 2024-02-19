«زراعة الإسكندرية»: 3 خطوات لمواجهة «التفحم الحبي» في حقول القمح

حذرت مديرية الزراعة بالإسكندرية، المزارعين كافة من إصابة القمح بما يسمى بـ«التفحم الحبي»، وذلك بعد فحص عدة حقول بشكل عشوائي من قِبل لجنة متخصصة، وتبين وجود حالتين في 2 فدان بمنطقة أبو بسيسة التابعة لإدارة العامرية الزراعية.

ارتفاع درجات الحرارة سبب التفحم الحبي بالقمح

وأوضحت مديرية الزراعة بالإسكندرية، في بيان، أن إصابة القمح بالتفحم الحبي، جاءت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وطرد السنابل.

خطوات علاج التفحم الحبي بالقمح

وقدمت المديرية إجراءات يجب على المزارع الذي يظهر لديه التفحم الحبي بالقمح اتباعها وهي كالتالي:

- ضرورة جمع السنابل المتفحمة يدوياً وبحرص عن طريق تلبيسها أكياس ونزعها من الحقول.

- حرق هذه السنابل بعيدا عن الأرض لمنع انتشار الفطر.

- التأكيد على ضرورة الرش بأحد المبيدات الوقائية.

زراعة الإسكندرية: باقي الحقول بحالة جيدة

وبالنسبة لباقي الحقول التي مرت عليها اللجنة، فقد اتضح أنها بحالة جيدة ولم تلحظ عليها أي مظاهر للإصابة، وفق مديرية الزراعة.