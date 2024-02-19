عارفة عبدالرسول في عيد ميلادها الـ70: «لسة ماشبعتش تمثيل»

وجهت الفنانة عارفة عبد الرسول رسالة خاصة لجمهورها احتفالاً بعيد ميلادها الـ70، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، قائلة««ليلة عيد ميلادي بالظبط، ليلة من أجمل ليالي عمري وكإنها إشارة إنه لا لسة هتقدري، أيوة أنا هقدر، أنا مش قصير أوزعة أنا طويل».

عارفة عبد الرسول توجه رسالة لجمهورها

وكتبت عارفة عبدالرسول: «من بداية شهر فبراير وأنا في حالة نفسية يرثى لها الصراحة، الشهر ده هقفل 70 سنة، نهار اسوح، لسه ماشبعتش تمثيل»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين لها العمر والصحة وأن تقضي عمرها في الخير,

عارفة عبد الرسول وفيلم الجواهرجي

شاركت الفنانة عارفة عبدالرسول في فيلم الجواهرجي، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.