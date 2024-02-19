محافظ بورسعيد يتفقد المنافذ المتنقلة لمبادرة «أهلا رمضان»

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المنافذ المتنقلة لمبادرة «اهلا رمضان» للسلع الغذائية الأساسية، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز، وزيت الطعام واللحوم، والسكر التي تلبي احتياجات المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بأسعار مخفضة.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة التفقدية محمد عوض مدير مديرية التموين.

منافذ «السيارات المتحركة» لأهلا رمضان

واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة» لمعرض أهلا رمضان والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، طول شهر رمضان المبارك، بالحي الإماراتي، وسوق العصر، وسوق علي.

تخفيض أسعار اللحوم

وتتضمن مبادرة «أهلا رمضان» تخفيض الأسعار ببيع كيلو اللحوم بـ270 جنيهًا، وكيلو السكر بـ27 جنيها، وعبوة الزيت بـ70 جنيها، بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية المختلفة.

ومن المنتظر أن يفتتح محافظ بورسعيد مساء اليوم معرض أهلا رمضان المقام تحت إشراف الغرفة التجاري ببورسعيد ببازار بورسعيد الجديد.