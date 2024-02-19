«أفاق التنمية للمساواة والعدالة الاجتماعية» محاضرة في متحف الإسكندرية غدا

ينظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسكندرية القومي محاضرة بعنوان «أفاق التنمية للمساواة والعدالة الاجتماعية» غدا في قاعة المحاضرات في تمام الساعة 11 صباحا، تلقيها الدكتورة نجلاء أحمد محمود صبرة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية،

مواعيد عمل متحف الإسكندرية

مواعيد الزيارة بالمتحف حاليًا تكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء على أن يغلق شباك حجز التذاكر في تمام الساعة 4.30 مساء.

أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب تكون بـ20 جنيها ،فيما تبلغ أسعار تذاكر الدخول للطلاب المصريين والعرب 5 جنيهات فقط، وسعر تذكرة دخول متحف الإسكندرية القومي للزائر الأجنبي تبلغ 180 جنيهًا وللطالب الأجنبي 90 جنيهًا.