متحف الإسكندرية ينظم دورة تدريبية لطلاب الإرشاد السياحي 11 فبراير

أعلن متحف الإسكندرية القومي فتح باب التسجيل للطلاب بأقسام الإرشاد السياحي والآثار بالجامعات، في الدورة التدريبية «المتاحف أثار وتأثير»، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 فبراير.

محاور التدريب

وبحسب بيان المتحف، تشمل محاور التدريب التعريف بكل ما يخص المتاحف والاستدامة وعلاقتها بسوق العمل، وكذلك التعرف على مهام الأثري والحفاظ على التراث الثقافي عن طريق التواصل المجتمعي، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذي يجرى اختيارهم لحضور تلك الدورة يقدر بنحو 30 طالبا.

إشتراطات التقدم للدورة التدريبية

وأشار متحف الإسكندرية إلى من يرغب في التقدم للدورة التوجه لقسم العلاقات العامة بالمتحف في الفترة من غدا الثلاثاء 30 يناير حتى يوم الخميس المقبل 1فبراير، وضرورة إحضار الطالب لبطاقة الرقم القومي، بشرط ألا يكون المتدرب قد اشترك سابقا في أي من تدريبات المتحف.