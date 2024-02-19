محافظ المنوفية يفتتح معرض أهلا رمضان في شبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاثنين، أحد أكبر معارض أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم وسط حالة من الفرح والسرور بين أهالي المدينة، بحضور المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري وعدد من الشخصيات العامة والقيادية بالمحافظة.

معارض أهلا رمضان

وتفقد محافظ المنوفية داخل المعرض للاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية في المعرض من سلع غذائية ولحوم ومجمدات وأسماك وباميش رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية عن نظيرتها في الخارج للتخفيف عن كاهل المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

سد احتياجات المواطنين

وقال «أبو ليمون» أثناء زيارته، أن معارض أهلا رمضان ستوفر على المواطنين حاجتهم المنزلية خلال الشهر الكريم، مؤكدا أن هناك ضخ للسلع طوال فترة المبادرة نظرا للإقبال الذي تشهد جميع منافذ البيع الموزعة على المدن والقرى بنطاق المحافظة .

تخفيضات على السلع

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، عن وجود تخفيضات هائلة على جميع المنتجات بين 20: 30% على جميع المعارض الموزعة على المحافظة، مشيرا أن المعرض الذي افتتحه المحافظ اليوم هو أحد أكبر المعارض في مدينة شبين الكوم ومن المقرر أن يشهد إقبالًا وزحامًا شديدًا.