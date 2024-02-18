حالة الطقس اليوم وغدا.. نشاط الرياح وأمطار غزيرة تضرب 7 محافظات

تشهد حالة الطقس اليوم وغدا في مصر بدء تحسن تدريجي، وذلك رغم استمرار التحذيرات من أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إذ تستمر الأمطار لمدة 48 ساعة، بالتزامن مع زيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في بعض المناطق.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، وتفاصيل سقوط أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى إلى جانب حالة الشبورة على الطرق، والطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم وغدا

وتكشف توقعات الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، إذ يسود طقس مائل للدفء طوال النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائل للبرودة على مناطق السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على أقاليم جنوب الصعيد، ومحافظة جنوب سيناء، يتحول إلى شديد البرودة بحلول المساء ويستمر حتى الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

أمطار وتقلبات جوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه تستمر أمطار وتقلبات جوية على عدة أنحاء، إذ تضرب أمطار غزيرة 7 محافظات على مدار الـ48 ساعة المقبلة وهي الإسكندرية، وبورسعيد، ومطروح، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والتي تمتد خفيفة إلى مدن القناة، وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق.

الطقس غدا في مصر

وفيما يخص توقعات الطقس غدا في مصر، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة، في محافظات السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وشمال سيناء، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار غدا في مصر إذ تكون خفيفة وتضرب مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، إلى جانب محافظات شمال الوجه البحري، بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على عدة مناطق بجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وسجلت درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتشير توقعات الطقس في الأيام المقبلة، إلى تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، إذ إنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تشهد ظاهرة جوية مؤثرة فقط وهي كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، فيما يتوقف سقوط الأمطار، وتعتدل حركة الرياح.