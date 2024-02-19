النهاردة كام أمشير؟.. باق 19 يومًا على انتهاء «أبو الزعابيب» وتحسن الطقس

النهاردة كام أمشير؟ سؤال يطرحه الآلاف من المواطنين لمعرفة كم يومًا تبقى على انتهاء الشهر الشهير بـ«أبو الزعابيب» والذي تنتهي معه الاضطرابات في الأحوال الجوية، ويبدأ تحسن الطقس، خاصة أنّه من المقرر أن ينتهي بالتزامن مع بدء أيام الصيام، ورغبة الجميع في معرفة حالة الطقس خلال أيام الصوم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن «النهاردة كام أمشير» وفقًا لما ورد في التقويم القبطي، فضلًا عن موعد انتهاء شهر «أبو الزعابيب»، والشهر التالي لأمشير وأبرز صفاته ومميزات الطقس خلاله.

النهاردة كام أمشير؟

ووفقًا للتقويم القبطي فإنّ اليوم الاثنين يوافق 19 فبراير 2024 و11 من شهر أمشير «أبو الزعابيب»، بينما من المقرر أن ينتهي شهر أمشير يوم 9 مارس المُقبل، وتنتهي معه الاضطرابات في الأحوال الجوية، حيث يستمر الشهر لمدة 30 يومًا ويبدأ 8 فبراير، وكان ينتهي بانتهاء فيضان النيل قديمًا.

شهر أمشير 2024

واشتق اسم شهر أمشير من اسم «مجير» رمز الرياح عند القدماء المصريين، لذلك فقد عُرف بهبوب رياح شديدة وبرودة الجو، فيما تتميز نهايته بأعاصير ورياح ساخنة تتسبب في نضج المحاصيل الزراعية، لذلك يرتبط بالأمثلة الشعبية مثل «أمشير أبو الزعابيب الكتير»، و«أمشير يفصص الجسم نسير نسير»، و«أمشير ياخد العجوز ويطير»، و«أمشير يساوي الطويل مع القصير».

ما الشهر التالي لأمشير؟

وبحسب التقويم القبطي فإنّ الشهر التالي لأمشير هو برمهات ويبدأ من 10 مارس ويستمر حتى 8 أبريل والذي يرتبط بمثل «برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات» نظرًا لكونه ثالث أشهر النماء عن القدماء المصريين، وخلاله يبدأ نمو المحاصيل في الحقول وحصادها بفعل رياح الحسوم التي ذُكرت في القرآن الكريم، كما إنّه مشتق من اسم «مونت» وهو رمز الحرب عند القدماء المصريين.

النهاردة كام شعبان 2024؟

وكما يهتم الجميع بمعرفة مواعيد الشهور القبطية، يسأل العشرات عن النهاردة كام شعبان 2024؟ إذ يحرص الجميع على صيام الأيام الأبيض خلال شهر شعبان استعدادًا لصوم شهر رمضان المبارك.

كم يوما تبقى على شهر رمضان؟

ويوافق اليوم الاثنين 19 فبراير يوم 9 شعبان 1445 هجرية، ثامن الأشهر العربية، إذ من المقرر أن يكون موعد شهر رمضان 2024 يوم 11 مارس المُقبل أي بعد نحو 21 يومًا من الآن، ويحدد بحسب استطلاع الهلال من خلال دار الإفتاء المصرية.

ويوافق الأيام البيض الثلاثة من شهر شعبان الجاري الجمعة 23 والسبت 24 والأحد 25 فبراير الجاري.