حالة الطقس اليوم.. تحذير هام لسكان القاهرة وأمطار تضرب 7 محافظات

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية على أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن تكون حالة الطقس اليوم في المحافظات مائلة إلى البرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا في جميع المحافظات.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وعن فرص سقوط الأمطار تضم 7 محافظات وهى «دمياط، بورسعيد، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية» وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة من اليوم

فيما تؤثر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، شمال الصعيد، البحيرة، كفر الشيخ»، وسط تحذيرات لمواطني القاهرة جراء تكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة الصغري 10 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة